Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Uslu durun" uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün AK Parti Grup Toplantısı’nda Türkiye’nin yerli füzesi Tayfun hakkındaki açıklamaları Yunan basınında da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’ı uyardığı o sözleri, manşetlere alındı.

Türkiye’nin artık kendi savaş uçağını yapabildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu millet yapar. Evelallah yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor: Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir’den Tayfun’u gönderiyor, 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki: Bu yetmez. Bunu bin kilometreye çıkarmamız lazım. Tabii bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız" ifadeleri bazı Yunan haber sitelerinde son dakika olarak verildi. Birçok Yunan köşe yazarı ise bu sözleri ayrıntılı olarak kaleme aldı.

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"ERDOĞAN ATİNA'YI UYARDI"

Kathimerini Gazetesi’nde yayınlanan haberde, "Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina’yı uyardı" ifadeleri yer aldı.

Tayfun Füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye’nin Tayfun Füzesi’ni en çok Yunanistan’a karşı kullanabileceğini yazdı.

"YUNANİSTAN YARAMAZ ÇOCUK"

Ethnos'un haberinde "Erdoğan, baba rolünde yaramaz çocuk Yunanistan'ı, akıllı oturmazsa cezalandıracağı konusunda uyarıyor. 'İhtiyatlı' ile ne demek istiyor?" denildi

Politico Gazetesi’nde ise, Tayfun Füzesi’nin menzilinde yer alan bölgeleri haritalar ile destekleyen bir haber yayınlandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor