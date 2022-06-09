Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın uyarıları Yunan manşetlerinde Korku sardı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı

İzmir Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'nı izledikten sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan, adaları silahlandıran Yunanistan'a ateş püskürdü. Miçotakis'i yaptığı yanlıştan geri dönmeye davet eden Erdoğan "Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum. Kendine gel Yunanistan" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sert tutumu anında ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı ise Yunan medyasında peş peşe son dakika haberi olarak duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum kararlıyım
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum kararlıyım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, ' Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan2ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum' ifadelerini kullandı.


'BİR GECE ANSIZIN'

Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Aklını başına al kendine gel
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Aklını başına al kendine gel
Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı sert bir dille uyararak 'Türkiye kimsenin hakkını yemez. Kimseye de hakkını yedirtmez. Yunanistan'ı aklını başını alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel' şeklinde konuştu.


'TATBİKATLARA RAĞMEN...'

Erdoğan'ın uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören Yunan medyası "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" ifadelerini de öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Efes-2022 Tatbikatı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hem ülkemizin hem komşularımızın toprak bütünlüğüne arşı PKK ile biz mücadele ettik. Sınırlarımızı koruma kararlılığımızı hayata geçirdik. Ülkemizin sınırlarının dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğiz' dedi.


Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."
Cumhurbaşkanı Erdoğanın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

​Çocukların attığı şişe alarma geçirdi, gerçek herkesi şaşırttı.

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