Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısı ise Yunan medyasında peş peşe son dakika haberi olarak duyuruldu.

'BİR GECE ANSIZIN'

Ülkedeki tüm medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini ise "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle yer verdi.

'TATBİKATLARA RAĞMEN...'

Erdoğan'ın uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören Yunan medyası "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" ifadelerini de öne çıkardı.