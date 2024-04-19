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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Irak Başbakanı Sudani'den flaş açıklama: Gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan'da Irak'a önemli bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Irak'tan ise dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Erdoğan'ın ziyaretinin 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacağını belirterek, "İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.

23:10 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 00:01 - 20/04/2024 Cumartesi
AA
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.

Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.

"Gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.

Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.



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