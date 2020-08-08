Lübnan'a destek ziyareti: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.
Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.
PATLAMAYLA SARSILAN LÜBNAN'A DESTEK ZİYARETİ
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.
LÜBNAN'A DESTEK SÖZÜ
Oktay'ın incelemelerin ardından yaptığı açıklamalarından satır başları;
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik.
Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduğumuz ilettik
Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak. Liman yaraların sarılması için kullanılacak.
Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir.
Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır.