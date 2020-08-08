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Dünya Lübnana destek ziyareti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnanda
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da

Lübnan'a destek ziyareti: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından yaşanan felaket için destek ziyareti için Lübnan'a gitti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada, "Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

AA
Fuat Oktay ile Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a gitti.

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PATLAMAYLA SARSILAN LÜBNAN'A DESTEK ZİYARETİ

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

AA
Fuat Oktay ile Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.

LÜBNAN'A DESTEK SÖZÜ

Oktay'ın incelemelerin ardından yaptığı açıklamalarından satır başları;

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik.

Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduğumuz ilettik

Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak. Liman yaraların sarılması için kullanılacak.

Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir.

Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır.

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