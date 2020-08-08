Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'da Lübnan'a destek ziyareti: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından yaşanan felaket için destek ziyareti için Lübnan'a gitti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada, "Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetinde olacak. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir" dedi.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2020, 11:36 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2020, 12:05 AA