Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Fatih sondaj gemimiz, Karpaz Burnunda yeni faaliyete başladı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fatih sondaj gemimiz, Karpaz Burnu'nda yeni faaliyete başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fatih sondaj gemimiz, Karpaz Burnu'nda yeni faaliyete başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fatih sondaj gemisi, yeni faaliyetlerine başladı.
Fatih sondaj gemisi, yeni faaliyetlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür" dedi.

Oktay, "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye'deki harekatlarımızdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Rumların tutuklama kararı: Fatih gemisine dokunan sonucuna katlanır
GÜNDEM
Rumların tutuklama kararı: Fatih gemisine dokunan sonucuna katlanır

"AB yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." ifadelerini kullandı.

İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor
EKONOMİ
İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor

Oktay, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı" dedi.

Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor
FOTOĞRAF 12
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Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkıyor.
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Yavuz'un çalışma lokasyonunun jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonucunda netleşeceğini söyleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melihhan Bilgin, Bizim Karpaz'da bir lokasyonumuz var, ancak bundan sonraki çalışmaların neresi olacağıyla ilgili kesin bilgi jeoloji ve jeofizik çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Sondaj çalışmaları Temmuz ayının başında başlayacak dedi.
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'FATİH SONDAJ GEMİSİNİN İKİZİ DURUMUNDA' Doğu Akdeniz'da sondaj petrol ve doğal gaz çalışmalarını yürüten Fatih gemisinin bir ikizi olduğunu ifade eden Melihhan Bilgin, bu özelliğin operasyonel anlamda kolaylık sağladığını söyledi. Yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını söyleyen Bilgin, şunları kaydetti:
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Yavuz sondaj gemisi, Fatih sondaj gemisinin ikizi durumunda. Teknoloik kabiliyet, imkan ve donanım olarak da ikizi, tasarım olarak da ikizi. Bu ikiz gemi konseptinin özellikle operasyon ve işletme açısından birçok kolaylık sağlayacağı düşünüldü ve biz bu kolaylığın da operasyon esnasında farkına varmış durumundayız. Birbirini destekleyen iki gemimiz var şu anda.
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'HİZMETİMİZİ TAM VE EKSİKSİZ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Bir gazetecinin Karşı taraf tehditkar konuşma yapıyor, ekibinizde bir korku var mı? sorusu üzerine çıktıkları bu yolda kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Bilgin, Biz konunun o boyutuyla ilgili değiliz, devletimizin verdiği bir görev var ve biz bu görevde herhangi bir şekilde geri adım atmadan, yılmadan, bütün seçenekleri değerlendirerek, hizmetimizi tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için her türlü önlemi alıyoruz. Karşı tarafın ne yaptığıyla çok da ilgilenmiyoruz dedi.
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'MİLLİLEŞTİRME POLİTİKASI İÇERİSİNDEYİZ' Gemi personeli ve ekipmanlar konusunda yerlileştirme projeleri olduğunu söyleyen Melihhan Bilgin, Personelimizin Yüzde 53'ü Türk. Ayrıca sayı giderek artıyor, süratli bir millileştirme politikası içerisindeyiz. Çok şükür geminin teçhizinden donanımına kadar ve operasyonun planlanmasına kadar bütün arkadaşlarımız kurumumuz tarafından görevlendirilmiş arkadaşlardır. Milli olarak kurumumuz bünyesinde çalışan arkadaşlardır. Dolayısıyla aslında kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun hiçbir şekilde hiçbir süreçten etkilenmeden yerine getirilecektir. Gemimizde maksimum 200 personel bulundurabiliyoruz şu anda yaklaşık 150 personel görev yapıyor, tam operasyona başladığımızda bu sayı 180'e kadar çıkacaktır dedi.
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YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ Türkiye'nin Fatih'ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta.
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Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.
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Gemide 'Dynamic Positioning' sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip.
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Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor
Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz sondaj gemisi bugün petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor.
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