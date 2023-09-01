|
Dünya

Cumhuriyetçi adaylardan Haley ABD Senatosunu 'imtiyazlı huzurevine' benzetti

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken daha önce olduğu gibi yine 30 saniyeden fazla donakalmıştı. Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da gafları ve davranış bozuklukları, başkanlığı artık bırakması yönünde eleştirileri beraberinde getiriyor. Büyük tartışmalara neden olan olay sonrası Cumhuriyetçi adaylardan Nikki Haley açıklamalarda bulundu. ABD Senatosunu ülkedeki en imtiyazlı huzurevine benzeten Haley, "İnsanın da ne zaman gitmesi gerektiğini bilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

21:38 . 1/09/2023 Cuma
AA
Eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley açıklama yaptı.

Eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley açıklama yaptı.

Eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Fox News'e verdiği röportajda, ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell'in, basın mensuplarının sorularını cevaplarken ikinci kez donakalması hakkında konuştu.

Haley, bu görüntülerin "üzücü" olduğunu belirterek
"Kimse McConnell'in, (Senatör) Dianne Feinstein'ın durumlarına ya da Joe Biden'ın çöküşüne sevinemez."
dedi.
Senatör McConnell'in önemli işler yaptığını ve bu nedenle takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Haley,
"Ancak insanın da ne zaman gitmesi gerektiğini bilmesi gerekir."
ifadesini kullandı.
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell.

"Akli yeterlilik testi yapılmalı"

  • Haley, "
    ABD Senatosu, şu anda ülkedeki en imtiyazlı huzurevi."
    değerlendirmesini yaptı.

"Akli yeterlilik" testleriyle ilgili ise Haley, bunun 75 yaş üzeri için gerekli olduğunu belirterek "İsterlerse 50 yaş üstüne de yapsınlar." dedi.

Haley, senatörlerin ülkenin ulusal güvenliği, ekonomisi ve sınırları gibi çok önemli konularda karar verici konumda olduklarını hatırlatarak söz konusu kişilerin sağlıklarının zirvesinde olmaları gerektiğini söyledi.

Senatör McConnell'un sağlık durumu tartışılıyor

81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, 30 Ağustos'ta basın mensuplarının sorularını cevaplarken bir süreliğine donakalmıştı.

Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz'da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.

Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.

2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.

​​​​​​​McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.


ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında yine 'dondu'
ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında yine 'dondu'

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken yine yaklaşık 1 dakikadan fazla donakaldı. Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı. O esnada McConnell’in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere “Bir dakikaya ihtiyacımız olacak.” dedi. Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı. Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz’da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.







#ABD Senatosu
#Huzurevi
#Joe Biden
#Mitch McConnell
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercih (2. yerleştirme) kılavuzu yayınlandı mı?