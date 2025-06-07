Çürük dişler hapis cezası: Karar ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı

Olay, İsveç’in batısındaki Boras kentinde meydana geldi. Bir ailenin çocuklarını rutin diş hekimi kontrolüne götürmesi sırasında çocukların dişlerinde ileri derecede çürükler tespit edildi. Diş hekiminin ifadesine göre bazı dişler o kadar kötü durumdaydı ki çekilmek zorunda kalındı.





Ebeveynler, mahkeme sürecinde suçlarını kabul etmedi. Ancak mahkeme, tıbbi kanıtlar ve uzman görüşlerine dayanarak ebeveynleri çocuklarına karşı ağır ihmalkarlık suçundan suçlu buldu ve her iki ebeveyne 8 ay hapis cezası verdi.





Yargıçlar, çocukların sağlığının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve ebeveynlerin bu duruma kayıtsız kaldığını vurguladı.





Tartışma yaratan karar

Karar, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı.





Bazı kesimler mahkemenin kararını ağır bulurken, uzmanlar ve sosyal hizmet temsilcileri, çocukların sağlığı ve güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini ve bu tür durumlarda sert önlemler alınmasının gerekli olduğunu savundu.





İsveç’te diş sağlığı tarihçesi

İsveç’te diş sağlığı sorunlarının kökeni uzun yıllar öncesine dayanıyor. Göteborg Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü ile Västergötland Müzesi uzmanları tarafından yapılan bir araştırmada, Viking döneminde yaşamış 171 kişiye ait kalıntılar incelendi.





Toplam 3.293 diş üzerinde yapılan analizde, dişlerin yaklaşık yarısında çürük tespit edildi. Varnham bölgesinde yaşamış yetişkin Vikinglerin yüzde 13’ünün kök çürüğü gibi ciddi diş sorunları yaşadığı belirlendi.





İncelenen kişiler arasında diş kaybı da oldukça yaygındı. Özellikle ileri yaşlardaki bireylerde dişsizlik oranı daha yüksekti. Carolyn Bertilsson gibi araştırmacılar, Vikingler döneminde bile insanların diş hijyenine önem verdiğini ve özel yöntemlerle ağızlarını temizlediklerini ortaya koydu.



