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Dünya Dağlık Karabağ anlaşması dünya basınında Askeri bozgunla karşılaşan Ermenistan anlaşmayı kabul etti
AVRUPA ASYA

Dağlık Karabağ anlaşması dünya basınında: Askeri bozgunla karşılaşan Ermenistan anlaşmayı kabul etti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında dün ilan edilen ateşkes dünya medyasında geniş yer aldı. New York Times "Askeri bozgunla karşılaşan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da anlaşmayı kabul etti "ifadelerine yer verirken Reuters kararı "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ ihtilafını sona erdirmek için anlaşma imzaladı" diyerek duyurdu. Çin Merkezi Televizyonu ise "Putin: Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan, Karabağ’da 10 Kasım’dan itibaren tamamen ateşkes ilan edildiğini bildiren üçlü anlaşma imzaladı" dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor.
Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın yankıları sürüyor. Dün ilan edilen ateşkes dünya medyasında geniş yer aldı.

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ASKERİ BOZGUNLA KARŞILAŞTI

New York Times gazetesi, gelişmeyi "Askeri bozgunla karşılaşan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da anlaşmayı kabul etti" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşmayla Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki yıllardır dile getirdiği taleplerin çoğunu kazandı." ifadelerine yer verildi.

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ERMENİSTAN ZORLA İMZALADI

CNN International, "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da barış anlaşması imzaladı" başlığıyla hazırladığı haberinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ifadelerini alıntılayarak Ermenistan'ın "tarifi zor acılarla dolu bir anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığı" belirtildi.

Wall Street Journal gazetesi, "Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nı bitirmek üzere anlaşmaya vardı" başlığıyla yayımladığı haberde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bu anlaşma Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına gelmektedir. Bu anlaşma yıllar süren işgalin bitişidir. Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir." sözlerine yer verdi.

HALKIMIZ ADINA ACI VERİCİ

İngiliz kamu yayın kurumu BBC, gelişmeleri "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da barış anlaşması imzaladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın anlaşmayı "hem benim hem de halkımız için inanılmaz derecede acı verici" şeklinde nitelendirdiğine dikkat çekildi.

Reuters haber ajansı da "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ ihtilafını sona erdirmek için anlaşma imzaladı" başlığıyla haberi gördü.

Daily Telegraph ise "Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya’nın barış gücü görevlendirmesiyle ateşkes anlaşması imzaladı" başlığını kullandı. Bölgeye 2 bin Rus barış gücünün konuşlandırılacağına dikkat çekilen haberde, Aliyev’in Paşinyan'a hitaben "Onu bu belgeyi imzalamaya zorladık. Bu aslında bir teslim olmaktır." ifadelerini kullandığı ön plana çıkarıldı.

UZLAŞTILAR

Fransa'da yayın yapan France 24 kanalı, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı izleyicilerine "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Dağlık Karabağ savaşını bitirmek için uzlaştı" başlığıyla duyurdu.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, gelişmeyi "Ermenistan, Rusya, Azerbaycan Karabağ savaşını sonlandırmak için anlaşma imzaladı" başlığıyla paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamalarına yer verilen haberde, İlham Aliyev'in değerlendirmeleri yer almadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı kutlama paylaşımı da haberde yer aldı.

Haberde, Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan'ın "savaşı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmaya" anlaştığına dair açıklamasına yer verildi.

Çin haber ajansı Xinhua, söz konusu gelişmeleri "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Karabağ’da ateşkese ulaştı" başlığıyla manşete taşıdı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) da haberi "Putin: Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Karabağ’da 10 Kasım’dan itibaren tamamen ateşkes ilan edildiğini bildiren üçlü anlaşma imzaladı" başlığıyla gördü.

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Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor. Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın 'Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi' anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti. Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.


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