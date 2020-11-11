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Dünya Dağlık Karabağa gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi
ASYA

Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Dağlık Karabağ’daki Laçın’da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Dağlık Karabağ’daki Laçın’da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri’nin fotoğrafını paylaşıldı.
Dağlık Karabağ’daki Laçın’da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri’nin fotoğrafını paylaşıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilen Rus barış gücü birlikleri ilk kez görüntülendi.

Rus Gazeteci Oleg Panfilov, sosyal medya hesabı üzerinden Dağlık Karabağ’daki Laçın’da ilk kontrol noktasını kuran Rus Barış Güçleri’nin fotoğrafını paylaştı.

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Ermenistan'a 20 Il-76 askeri kargo uçağıyla inen Rus birlikleri, konvoylarla 250 kilometreden fazla yol kat edip Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattına ulaşıyor.


Dağlık Karabağ'da işgal bitiyor: Türk askeri gözlemci olarak Hocalı'ya konuşlanmalı
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Dağlık Karabağ'da işgal bitiyor: Türk askeri gözlemci olarak Hocalı'ya konuşlanmalı
Ermenistan, 28 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarından çekiliyor. 44 gündür devam eden operasyonlarda Dağlık Karabağ işgalden kurtarıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın detaylarını Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı.


1960 asker görev alacak

Anlaşmaya göre Azerbaycan 44 günlük savaşta geri aldığı bölgeleri elinde tutacak ve Nahçıvan ile Azerbaycan arasında, Ermenistan'dan geçecek bir irtibat yolu açılacak.

DHA

Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki irtibat yolunda kontrol Rus federal güvenlik güçlerinde olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiğini duyurmuştu.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.


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