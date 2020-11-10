Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dağlık Karabağın sözde lideri Harutyunyandan itiraf Çatışmalar aynı hızda devam etseydi bir kaç gün içinde tamamını kaybedecektik
ASYA

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan itiraf: Çatışmalar aynı hızda devam etseydi bir kaç gün içinde tamamını kaybedecektik

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından bir itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan.
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etti. Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu.

  • Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise itiraf geldi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

"BİR KAÇ GÜN SÜRSEYDİ TAMAMEN KAYBEDECEKTİK"

Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız
OYNAT 00:36
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız
Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor.

Ermenistan'a üst düzey darbe: Sözde savunma bakanı yaralandı
DÜNYA
Ermenistan'a üst düzey darbe: Sözde savunma bakanı yaralandı

Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan: Yeni bir taktik geliştirdik, SİHA'ları imha etmek ve sivil noktaları vurmak üzerine
OYNAT 00:51
Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan: Yeni bir taktik geliştirdik, SİHA'ları imha etmek ve sivil noktaları vurmak üzerine
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu. Harutyunyan itiraf niteliğinde ifadeler kullandı: ''Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için.''

Ermenistan'a üst düzey darbe: Sözde savunma bakanı yaralandı
DÜNYA
Ermenistan'a üst düzey darbe: Sözde savunma bakanı yaralandı
Abone Ol Google News
Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ilk Türk olması bekleniyor.
Bahçelievlerde korkunç olay

Bahçelievler'de korkunç olay

​Yoldan geçenler şoku yaşadı: Ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
İkinci eldesürpriz iddia!

Model ve yılına yönelik şartlar olsun.

​Cumhurbaşkanı Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Azerbaycan'da<br>zafer kutlaması

Azerbaycan'da
zafer kutlaması

​Aliyev'in açıklamaları ile sokaklara döküldüler.
Riskli binaların<br>maliyeti 30 milyar dolar

Riskli binaların
maliyeti 30 milyar dolar

İstanbul'da 150 bin riskli bina bulunuyor.
Paşinyan<br>yenilgiyi ilan etti

Paşinyan
yenilgiyi ilan etti

​Ermenistan Karabağ'da teslim olduğunu açıkladı.
Böyle canilik görülmedi

Böyle canilik görülmedi

​Çarptığı araçtaki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
70 adrese baskın

70 adrese baskın

21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.
Bir skandal daha

Bir skandal daha

CHP'li başkan Bolu'ya hakaret etti.
İslam karşıtı <br>dalgaya devlet eli

İslam karşıtı
dalgaya devlet eli

Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu.
MİT yakaladı

MİT yakaladı

Cizre'de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü.
Eskisinden güzel olacak

Eskisinden güzel olacak

​Şuşa Valisinden çarpıcı açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.