Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan itiraf: Çatışmalar aynı hızda devam etseydi bir kaç gün içinde tamamını kaybedecektik
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından bir itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.
Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.