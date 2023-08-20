Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor

Hollanda Başkanı Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Hollanda Başkanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya geldi.
Rutte görüşmeye dair yaptığı açıklamalarda,
"Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti"
sözlerine yer verdi.
Stoklarında şu an için 42 tane F-16 olduğu ifade eden Rutte,
"Şu an için Ukrayna'ya kaç tane uçak vereceğimizi net olarak belirtemiyorum"
dedi.
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1 saat önce