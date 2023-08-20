Zelenski duyurdu: Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya 42 tane F-16 gönderecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Hollanda Başkanı Mark Rutte
Hollanda Başkanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya geldi.
1,5 yıldır Rusya karşısında savunma yapan Ukrayna artık F-16 savaş uçaklarıyla önemli bir kazanım elde etti.
'42 uçak konusunda anlaştık'
Zelenski görüşmeden sonra Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Zelenski ayrıca Telegram hesabından yaptığı paylaşıma fotoğraf eklemeyi de ihmal etmedi.
Teslim alacakları uçakları inceleyen Zelenki, Rutte ile savaş uçağı önünde çektiği selfieyi paylaştı.