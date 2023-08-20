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Dünya

Zelenski duyurdu: Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya 42 tane F-16 gönderecek

Hollanda Başkanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya geldi. Rutte görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti." sözlerine yer verdi. Zelenski ise konuya dair Telegram hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı. Teslim alacakları uçakları inceleyen Zelenky, Rutte ile savaş uçağı önünde çektiği selfieyi paylaştı.

15:51 . 20/08/2023 Pazar
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Hollanda Başkanı Mark Rutte

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Hollanda Başkanı Mark Rutte

Hollanda Başkanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya geldi.


Rutte görüşmeye dair yaptığı açıklamalarda,
"Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti"
sözlerine yer verdi.

1,5 yıldır Rusya karşısında savunma yapan Ukrayna artık F-16 savaş uçaklarıyla önemli bir kazanım elde etti.


'42 uçak konusunda anlaştık'

Zelenski görüşmeden sonra Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı.


Zelenski, Hollanda’nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna’ya vereceğini belirterek,
“Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda”
dedi.

Zelenski ayrıca Telegram hesabından yaptığı paylaşıma fotoğraf eklemeyi de ihmal etmedi.


Teslim alacakları uçakları inceleyen Zelenki, Rutte ile savaş uçağı önünde çektiği selfieyi paylaştı.



#Ukrayna
#Hollanda
#Danimarka
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