Danimarka'da emeklilik yaşı 70'e yükseltiliyor: Avrupa’nın en yükseği olacak

2006 yılından bu yana emeklilik yaşını yaşam süresi beklentisine göre belirleyen Danimarka, her beş yılda bir bu yaş sınırını gözden geçiriyor.





Şu anda 67 olan yasal emeklilik yaşı, 2030’da 68’e, 2035’te ise 69’a çıkacak. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 1971 ve sonrasında doğan herkes için emeklilik yaşı 70 olacak.





Yasa, Perşembe günü yapılan oylamada 81 ‘evet’, 21 ‘hayır’ oyu ile kabul edildi.





“Otomatik artış yeniden değerlendirilmeli”

Sosyal Demokrat Başbakan Mette Frederiksen, geçen yıl yaptığı açıklamada, emeklilik yaşının otomatik olarak artırılması ilkesinin artık gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmişti.





“İnsanların her seferinde bir yıl daha çalışması gerektiğini söylemeye devam edemeyiz” diyen Frederiksen, partisi adına bu yaklaşımı adil bulmadıklarını belirtmişti.





“Çalışma hayatının sonu görünmüyor”

47 yaşındaki çatı ustası Tommas Jensen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada yeni düzenlemeyi “akıl dışı” olarak nitelendirdi.





“Çalışıyoruz, çalışıyoruz ama bu böyle sürüp gidemez” diyen Jensen, masa başı iş yapanlarla fiziksel olarak yorucu işlerde çalışanların aynı kefeye konamayacağını savundu.





“Hayatım boyunca vergimi ödedim. Çocuklar ve torunlarla zaman geçirecek bir dönem de olmalı” diye konuştu.





Sendikalardan sert tepki

Son haftalarda başkent Kopenhag’da sendikaların öncülüğünde emeklilik yaşının artırılmasına karşı protesto gösterileri düzenlendi.





Oylama öncesinde konuşan Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Jesper Ettrup Rasmussen, emeklilik yaşının yükseltilmesini “tam anlamıyla adaletsiz” olarak değerlendirdi.





“Danimarka’nın ekonomisi güçlü ama yine de AB’nin en yüksek emeklilik yaşına sahibiz. Bu, insanların onurlu bir yaşlılık dönemi geçirme hakkını ellerinden alıyor” dedi.





Avrupa’da tablo karışık

Avrupa genelinde emeklilik yaşları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Birçok hükümet, yaşam süresi beklentisinin artması ve bütçe açıklarıyla mücadele gerekçesiyle emeklilik yaşını yükseltiyor.





İsveç’te bireyler emeklilik maaşını en erken 63 yaşında almaya başlayabiliyor. İtalya’da standart emeklilik yaşı 67 olsa da, bu yaş da yaşam beklentisine göre 2026’da yeniden değerlendirilecek.





Birleşik Krallık’ta 6 Ekim 1954 ile 5 Nisan 1960 arasında doğanlar 66 yaşında emekli olurken, daha sonra doğanlar için bu yaş kademeli olarak artıyor.



