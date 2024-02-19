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Dünya

Danimarka'dan Ukrayna hamlesi: Tüm topçu silahlarını bağışlayacaklar

Ukrayna'ya Rusya ile giriştiği savaşta başta Amerika olmak üzere çok sayıda ülkeden destek gelmeye devam ediyor. Son olarak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.

08:05 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Frederiksen, Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7. Ukrayna Öğle Yemeği'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Ukrayna'nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen, "Danimarka tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek, "Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var." diye konuştu.


Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen, Ukrayna'ya yardımların "hızlanması ve artırılması" gerektiğini vurguladı.





#60. Münih Güvenlik Konferansı
#Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna
28 dakika önce
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