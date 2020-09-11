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AVRUPA

​Danirmarka'da Kur’an yakmak için polisten izin istediler!

Kur’an yakmak için polisten izin istediler

Avrupa’daki ırkçılar tahriklerine devam ediyor. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi üyeleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı yerde Kur’an yakmak için polisten izin istedi. Polisten izin alamayan ırkçılar, Rinkeby mahallesine gizlice gelip Kur’an Kerim’i yaktı ve sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur’an-ı Kerim yaktıkları görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan ırkçılar, büyük tepki çekti.
Kur’an-ı Kerim yaktıkları görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan ırkçılar, büyük tepki çekti.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri İsveç’in başkenti Stockholm’de çirkin bir provakasyona imza attı. Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı Stockholm’ün Rinkeby, Fittja, Alby, Husby ve Upplansvesby mahallerinde 12 Eylül’de polisten Kur’an’ı Kerim yakmak için izin isteyen ırkçı parti üyeleri bu izin çıkmayınca, provokasyonu gizlice gerçekleştirdi.

Danimarka'da iftar saati Kur'an yaktılar
DÜNYA
Danimarka'da iftar saati Kur'an yaktılar

KİMSE GÖRMEDEN KAÇTILAR

Sosyal medyada yayımladıkları videoda yer alan görüntülere göre, ırkçı parti üyelerinin içinde bulunduğu araç, sabahın erken saatlerinde Rinkeby mahallesi merkezine geldi. Araçtan inen bir kişi üzerine benzin döktüğü Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi. Çirkin provokasyonu gerçekleştiren ırkçı üyeler kimse görmeden hızla olay yerinden uzaklaştı.

İsveç'te alçak propaganda: Aşırıcı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, Müslümanlar sokaklara döküldü
OYNAT 00:33
İsveç'te alçak propaganda: Aşırıcı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, Müslümanlar sokaklara döküldü
İsveç'te aşırı sağcı grubun Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı. Müslümanlar, yapılan saygısızlığı protesto etmek amacı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Müslümanların yürüyüşüne izin vermeyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

GEÇEN AY DA YAKTILAR

Geçen ay, Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan’ın yandaşları, polisin izin vermemesine rağmen Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö’de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı. Polis, Kur’an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı. İki yıl boyunca İsveç’e giriş yasağı getirilen Paludan, geçen hafta İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakmak için bu ülkenin vatandaşlığına başvuruda bulunmuştu.

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