Dünya Darp edilip yalınayak Türkiyeye itilen göçmenlere polis ekiplerinden çorap ve giyecek
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Darp edilip yalınayak Türkiye’ye itilen göçmenlere polis ekiplerinden çorap ve giyecek

Bulgaristan unsurlarınca darp edilip ayakkabıları alındıktan sonra yalınayak Türkiye’ye geri itilen göçmenlere Türk polisi çorap ve giyecek verip sahip çıktı. Göçmenler, Bulgaristan polislerinin kendilerini çok dövdüğünü anlattı. Polis aracına çarparak duran alkollü kaçakçının yalanı ise pes dedirtti.

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Haber Merkezi İHA
Darp edilip yalınayak Türkiye’ye itilen göçmenlere polis ekiplerinden çorap ve giyecek
Darp edilip yalınayak Türkiye’ye itilen göçmenlere polis ekiplerinden çorap ve giyecek.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, araçla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle şüpheli araç arasında dakikalarca süren kovalamaca kazayla son buldu. Otomobilin sürücüsü, polis aracına çarparak durabildi. Kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Polis ekipleri tarafından araçta bulunan kişilerde yapılan araştırmada, 3’ünün Suriye, 1’inin Cezayir ve 1’inin Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.


“Sopa ve yumruklarla darp edildik”


Araçta bulunan göçmenler Bulgaristan unsurlarınca darp edilip yalınayak Türkiye’ye geri itildiklerini söyledi. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin sınır köylerinden yalınayak geri itilen göçmeler zor anlar yaşadıklarını anlattı. Göçmenler, Bulgaristan unsurlarının kendilerini sopa ve yumruklarla dövdüğünü ileri sürdü. Soğuk havada zor anlar yaşayan göçmenlere polis ekipleri çorap ve giyecek vererek yardım etti.

Alkollü kaçakçının yalanı ise pes dedirtti


Aracın sürücüsü Cezayir uyruklu M.B. ise, kendisinin de göçmen olduğunu, Bulgaristan’a geçerken Bulgaristan polisleri tarafından darp ettiğini söyledi. Kendisinin kaçakçı olmadığını iddia eden sürücü, kendisinin Türkiye’ye itildiğini öne sürdü. Ayrıca sürücünün daha önce de çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Araçta bulunan Türkiye vatandaşı S.G. de olayla ilgisi olmadığını, otostop çekerek araca bindiğini söyledi.

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