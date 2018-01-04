Dava bitti New York’taki savcı değişti

ABD'deki kritik davada, Halkbank eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın jüri tarafından "suçlu" bulunmasından sadece saatler sonra, davaya bakan Savcı değişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, davaya bakan savcı vekili Joon Kim görevden ayrılırken, ABD Adalet Bakanlığı, Zarrab ve Atilla davalarında iddianameleri hazırlayan New York Güney Bölge Federal Savcılığına Geoffrey Berman’ı atadı.

Trump' yakın isim

Yeni atanan Savcı Berman, ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olarak tanınıyor. Bir önceki Başkan Barack Obama’dan Başkanlık görevini devralmasına ilişkin “geçiş döneminde” Berman da resmen Trump’ın ekibinde yer almıştı.

Joon Kim ayrıldı

Nitekim, Atilla’nın jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından Savcılık adına açıklama da yine Joon Kim tarafından yapıldı. Bu açıklama, Kim’in “savcı vekili” olarak son faaliyeti oldu. Açıklamadan sadece saatler sonra, ABD Adalet Bakanlığı’nın New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne yeni savcı atadığı, Bakanlık resmi sitesinden duyuruldu.

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New York Federal Bölge Savcılığı sözcüsü de, Kim’in resmen görevden ayrıldığını, bugün itibarıyla ofisini boşaltacağını açıkladı.