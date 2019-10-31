Dünya DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadinin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
AMERİKA

​DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü görüntüler yayımlandı ​

DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı

ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürüldüğü görüntülerin bir kısmını yayınladı. Görüntülerde bombardımanla imha edilen yerleşkeye doğru hızla koşan insanlar görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Savunma Bakanlığı, Bağdadi operasyonun görüntülerini yayımladı.
ABD Savunma Bakanlığı, Bağdadi operasyonun görüntülerini yayımladı.

ABD, hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'yi öldürdü. ABD Savunma Bakanlığı, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun bir kısmının görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bombardımanla imha edilen yerleşkeye doğru hızla koşan insanlar görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı, görüntülerde yerleşkeye doğru kaçan teröristlerin ABD hava unsurlarına ateş ettiğini kaydetti.

ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
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ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaştığı ve bombalanma anları gösteriliyor.

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen IŞİD'li sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu aktardı.

CENTCOM Komutanı, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.
Bağdadinin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı

Bağdadi'nin öldürüldüğü
görüntüler yayınlandı

CENTCOM: Öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik.
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