DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı

ABD, hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'yi öldürdü. ABD Savunma Bakanlığı, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun bir kısmının görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bombardımanla imha edilen yerleşkeye doğru hızla koşan insanlar görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı, görüntülerde yerleşkeye doğru kaçan teröristlerin ABD hava unsurlarına ateş ettiğini kaydetti.

OYNAT 00:39 ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaştığı ve bombalanma anları gösteriliyor. BiP'te paylaş

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McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen IŞİD'li sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu aktardı.

CENTCOM Komutanı, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.