Değeri yaklaşık 50 milyon sterlin: Dolandırıcılık operasyonunda ele geçirildi

Brezilya polisi, Ipanema'daki bir eve yaptığı baskını kamera kaydına aldı. Baskının videosunu izleyen sanatseverler içlerinde Sol Poente'nin de olduğu tabloları görünce heyecanlandı.

Brezilya'nın en ünlü ressamlarından modernist Tarsila do Amaral'a ait tablo, falcılık kisvesi altında dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon sırasında ele geçirildi.

Yaklaşık 48 milyon sterlin değerindeki sanat eserinin, Rio'da yaşlı kadını dolandıran çeteyei hedef alan bir polis operasyonu sırasında bulunduğu bildirildi.

Yaklaşık 114 milyon sterlin değerindeki 16 tabloyu çalan hırsızlar yakayı ele verdi.

Ele geçirilen tablolar arasında Tarsila do Amaral'a ait 1929 tarihli yağlı boya tablosu Sol Poente'nin (Batan Güneş) olduğunu doğrulayan polis, sanat severleri heyecanlandırdı.

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Kurbandan çalındığı bildirilen diğer sanat eserleri arasında modernist usta Di Cavalcanti'nin Maskaradası ve diğer iki Amaral tablosu olan Pont-Neuf ve O Sono vardı. Çalınan diğer iki tablonunda on milyonlarca pound değerinde olduğu bildiriliyor.

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