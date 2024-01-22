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Dünya

Kırgızistan-Doğu Türkistan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Doğu Türkstan'daki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

21:34 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:03 - 23/01/2024 Salı
AA
Kırgızistan'da 7 büyüklüğündeki deprem çevre ülkelerde de hissedildi.
Kırgızistan'da 7 büyüklüğündeki deprem çevre ülkelerde de hissedildi.

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09'da Doğu Türkistan'daki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS, daha sonra depremin merkez üssünü Aykol kasabası olarak güncelledi.


Deprem, bölge ülkelerinde de hissedildi

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.

Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.

TÜRK KIZILAYI AÇIKLAMA YAPTI

TÜRK Kızılay, Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Türk Kızılay'ı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.



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