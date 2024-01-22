Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09'da Doğu Türkistan'daki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS, daha sonra depremin merkez üssünü Aykol kasabası olarak güncelledi.
Deprem, bölge ülkelerinde de hissedildi
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.
Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.
TÜRK KIZILAYI AÇIKLAMA YAPTI
TÜRK Kızılay, Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.
Türk Kızılay'ı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğündeki deprem sonrası afet ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir" denildi.