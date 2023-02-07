Deprem Suriye'nin kuzeyini yıktı: En az 1.356 ölü binlerce yaralı

Türkiye’yi vuran, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7'lik deprem güneydeki komşu ülkelerde de hissedildi. Türkiye'den sonra yaşanan felaketten en çok etkilenen alanlar, Suriye'nin kuzeyindeki rejim ve muhaliflerin kontrolündeki bölgeler oldu. İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde onlarca bina yerle bir olurken, en az bin 356 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 419’dan fazla kişi yaralandı. Enkaz altında yüzlerce kişi olduğu ve kapasitesi zaten sınırlı olan bölgedeki hastanelerin yaralılarla dolduğu belirtildi. Bölgedeki yardım kuruluşları uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bölgede dondurucu soğuklar etkili oluyor.

REJİM BÖLGELERİNDE 656 CAN KAYBI

Deprem rejim kontrolündeki Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka şehirlerinde etkili olurken, büyük yıkımlar meydana geldi. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye'de toplam 656 kişi hayatını kaybetti, 1419 kişi yaralandı.

İDLİB VE AFRİN'DE KORKUNÇ YIKIM

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) edinilen bilgiye göre, muhaliflerin kontrolünde olan Suriye'nin kuzeyindeki farklı yerleşim yerlerinde en az 700 sivil hayatını kaybetti, 2 binden fazla sivil yaralandı. Buna göre, İdlib'de 108, Afrin ile Halep'in kuzey ve batı kırsalında ise yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

HASTANELER DOLDU

Şam yönetimi, depreme yönelik faaliyetleri görüşmek üzere kabineyi acil koduyla topladı. Suriye Sağlık Bakanlığı, kayıpların çoğunun Lazkiye, Halep, Hama ve Tartus vilayetlerinde yaşandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ahmet Damiriah, tüm illerde hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hazır hale getirildiğini ve müdahale ekiplerinin, yaralıları hastanelere kabul etmek üzere alarma geçirildiğini söyledi. Suriye Amerikan Tıp Derneği hastanelerin dolduğunu, hastaların koridorlarda kabul edildiğini kaydetti.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Beyaz Baretliler ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'de deprem bölgeleri için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih, Suriye'nin kuzeyinde tüm ekipleriyle arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Uluslararası destek ve yardım talep ediyoruz. Ekiplerimizin desteğe ihtiyacı var ve hastanelere yönelik finansman yetersiz” dedi. Çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Salih, "Mazot biterse makinelerimiz duracak. İhtiyaçları karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu. SMDK da yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri "afet bölgesi" ilan etti.

Mısır'da deprem 30 saniye sürdü

Deprem Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresindeki illerde de hissedildi. Sallantı yaklaşık 30 saniye sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı. Hükümet can ve mal kaybıyla ile ilgili açıklama yapmazken, binaların ciddi hasar aldığı gözlemlendi. Halk geceyi sokaklarda geçirdi.

Lübnan'da halk sokakta sabahladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. Yerel kaynaklar artçı sarsıntıları tüm gece hissettiklerini kaydederken, bazı ev ve iş yerlerinde ufak çaplı hasar olduğu gözlemlendi.

Bağdat'ta tedirgin bekleyiş

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı. Deprem sonrası artçılar da ülke genelinde hissedilirken, halk geceyi sokakta geçirdi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.

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