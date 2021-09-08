Dünya Depremle sarsılan Meksikada felaketler bitmiyor Sel nedeniyle hastanede 10 hasta öldü
AMERİKA

Depremle sarsılan Meksika'da felaketler bitmiyor: Sel nedeniyle hastanede 10 hasta öldü

Meksika’da dün akşam 7.1'lik şiddetindeki depremin ardından Hidalgo eyaletinde şiddetli yağış sonucu Tula Nehri’nin taşması ile sel meydana geldi. Sel felaketinde su basan ve elektrikleri kesilen hastanede 10 hasta hayatını kaybetti. Selin şoku devam ederken

Haber Merkezi İHA
Depremle sarsılan Meksikada felaketler bitmiyor: Sel nedeniyle hastanede 10 hasta öldü ​
Hastanenin zemin katlarında su yüksekliği 1 metreyi buldu.

Meksika’nın Guerrero eyaletinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Meksika Ulusal Sismoloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika’nın Guerro eyaletinde yerel saatle 20.47’de 7.1 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Guerrero eyaletindeki Acapulco şehrinin 11 kilometre güneybatısı olarak açıklanan deprem, Mexico City, Oaxaca, Morelos, Michoacan ve Vera Cruz eyaletlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, Guerrero eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Deprem şokunu yaşayan Meksika, Hidalgo eyaletindeki sel felaketi ile bir kez daha sarsıldı. Ekkili olan şiddetli yağış sonucu Tula Nehri’nin taşması ile sel medyana geldi. Tula de Allende şehrinde meydana gelen sel felaketinde birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

10 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Şehirde bulunan Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü’ne bağlı 5. Bölge Genel Hastanesi’nisu basması sonucu elektrik kesintisi meydana gelirken, bazı hastalara oksijen verilemedi. Oksijen sıkıntısı sonucu 6’sı Covid-19 kliniğinde, 4’ü acil serviste olmak üzere toplam 10 hasta hayatını kaybetti.

HASTANENİN TELEFON HATLARI KESİLDİ

Hastanenin giriş katında biriken suyun 1 metre yüksekliğe ulaştığı aktarılırken, hastaların gece boyu sedyelerle üst katlara taşındığı açıklandı. Hastane personeli, özellikle Covid-19 hastaları için ilaç, yemek, su, battaniye, çarşaf, bebek maması ve oksijen ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Hastanede görevli bir doktor ise, zor durumda olduklarını, sel nedeniyle tüm telefon hatlarının kesildiğini ve hastanede tek telefona erişimi olan kişinin kendisi olduğunu ifade etti.

Su basan hastanedeki hastalar tahliye edildi.
Su basan hastanedeki hastalar tahliye edildi.

Hidalgo Eyalet Valisi Omar Fayad, helikopter ile afet bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Vali Fayad, görüntülerin çok üzücü olduğunu belirterek, federal ve yerel tüm sivil savunma ekiplerinin bölge halkına yardım etmek için çalıştığını aktardı.

Hastaneyi su basması sonucu elektrik kesintisi meydana gelirken, bazı hastalara oksijen verilemedi. 10 hasta hayatını kaybetti.
Hastaneyi su basması sonucu elektrik kesintisi meydana gelirken, bazı hastalara oksijen verilemedi. 10 hasta hayatını kaybetti.


DEVLET BAŞKANI OBRADOR: HÜKÜMET DESTEK VERECEK

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise yaptığı açıklamada, yetkililerin afet bölgesinde yardım çalışmalarına devam ettiğini belirterek, hükümetin zarar gören ailelere destek olacağını açıkladı.
Hidalgo eyaleti yetkilileri, bölgede sel ve akıntılara karşı vatandaşlara hazırlıklı olma çağrısı yaparak, acil durumlar için sırt çantaları hazırlamaları, yardım ekiplerinin talimatlarına uymaları, gerekirse evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yetkililer, ayrıca bölgede 7 ayrı geçici barınak kurulduğunu duyurdu.

Öte yandan Meksika’nın Ecatepec şehrinde dün etkili olan sağanak yağışın sele neden olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da sel: 310 ev hasar gördü
OYNAT 00:59
Meksika’da sel: 310 ev hasar gördü
Meksika'nın Zapopan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde mahsur kalan 61 kişi tekneler yardımı ile kurtarılırken, 310 ev hasar gördü.


Abone Ol Google News
Hali içler acısı

Hali içler acısı

​Sarıyer'deki mezarlık kaderine terk edildi.
Beyin tümörüne yenildi

Beyin tümörüne yenildi

​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.
Bitcoin ateşi: El Salvadorda halk sokaklara döküldü

14 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Okula işe gidemiyoruz.

Bin 300 yıllık keşif

Bin 300 yıllık keşif

Assos'ta devam eden kazılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.