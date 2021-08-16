Devlet televizyonunu ele geçiren Taliban'dan halka 'sakin olma' çağrısı
Afganistan'da Taliban güçlerinin 20 yıl sonra Kabil’e girerek yönetimi ele almasının ardından kaos yaşanıyor. Binlerce kişin ülkeden kaçmak için akın ettiği Kabil Havaalanı'nda izdiham yaşanırken, Taliban devlet televizyonundan sık sık halka sakin olmaları yönünde çağrı yapıyor.
Afganistan'da Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Kabil’den çıkışlar için güvenli koridor oluşturulacağı belirtilirken, havalimanında ve sınırlarda yoğunluk oluştu. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.
BİNLERCE KİŞİ KAÇMAYA ÇALIŞIYOR
Tüm bu yaşananların ardından ülkede kaos hakim. Devler ülkedeki vatandaşlarını ve diplomatlarını ülkeye getirmek için tahliye operasyonları başlatırken, ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi de Kabil Havaalanı'na akın etti.