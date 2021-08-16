Devlet televizyonunu ele geçiren Taliban'dan halka 'sakin olma' çağrısı

Afganistan'da Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Kabil’den çıkışlar için güvenli koridor oluşturulacağı belirtilirken, havalimanında ve sınırlarda yoğunluk oluştu. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.

BİNLERCE KİŞİ KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Tüm bu yaşananların ardından ülkede kaos hakim. Devler ülkedeki vatandaşlarını ve diplomatlarını ülkeye getirmek için tahliye operasyonları başlatırken, ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi de Kabil Havaalanı'na akın etti.

FOTOĞRAF 6 Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi. Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi. Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı. Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti. Taliban'dan kaçış: Uçaklara böyle akın ettiler Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afgan halkının başkent Kabil'i terk ettiği anlar görüntülendi. BiP'te paylaş

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'SAKİN OLUN' ÇAĞRISI

Başkent Kabil’e giren Taliban güçlerinin devlet televizyon binasının kontrolünü de ele aldığı aktarılırken, buradan sık sık halka çağrı yapıyor.

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Sputnik'in aktardı habere göre, devlet televizyonunun kontrolünü ele geçiren Taliban, yayınlarda Afgan halkına sakin olma çağrıları yapıyor.

OYNAT 00:47 Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.



Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.





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OYNAT 00:36 Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.



Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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