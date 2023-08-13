'Devlete ait özel belgeler sızdırıldı' gerekçesiyle yasak getirilmişti: Irak hükümetinden yeni Telegram kararı

Elon Musk'ın kısa süre önce adını değiştirerek X yaptığı Twitter, bazı premium kullanıcılarına bu hafta reklam geliri olarak binlerce dolar ödedi. Hesabında 100 dolardan binlerce dolara kadar değişen miktarda para gören kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi.