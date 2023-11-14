Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'in sosyal medyadaki algı operasyonuna yalanlama

İsrail, katliamlarını sosyal medyada yürüttüğü algı operasyonlarıyla örtbas etmeye çalışıyor.
Terör devleti İsrail, 7 Ekim'de başlattığı soykırım saldırılarını kadın, çocuk demeden sürdürüyor.
39'uncu gününe giren İsrail'in saldırılarında bugüne kadar ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aşarken, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.
Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.
Terör devletinden sosyal medya aracılığı ile algı operasyonu
Soykırım saldırılarını Batı medyası aracılığıyla aklamaya çalışan İsrail, bir yandan da sosyal medyada algı operasyonu yürütüyor.
Bunun son örneği ise İsrail'in resmi hesabından, bir kadının Gazzeli yaralı oğlunun yanına koştuğu görüntüler üzerinden yapıldı.
İsrail'in resmi hesabı tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Annesinin yanına koştuğu hastanedeki Gazzeli gencin yaralı olmadığı, yaralanma görüntülerinin sahte olduğu" iddia edildi.
İsrail'in resmi hesabı, hastanedeki yaralı oğlunu görmeye gelen bir kadının ve onun başındaki sargıyı kaldıran gençlerin yer aldığı bir videoyu, "sahte yaralanma videosu" iddiasıyla servis etti.
Ancak terör devleti İsrail'in bu yalanını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaya çıkardı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin söz konusu iddiaya ilişkin X hesabından yapılan yapılan paylaşımda İsrail'in algı operasyonuna giriştiği görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu görüntüler incelendiğinde iddianın aksine İsrail bombardımanında yaralanan gencin başındaki sargının, 'yaralarının ciddi olmadığını' göstererek annesini teskin etmek amacıyla kaldırıldığını belirtti.
Katliamlarının üzerine örtmeye çalışan İsrail'in resmi hesapları daha önce de belgesel çekimlerinden, kısa filmlerden ve tiyatrolardan alınan görüntüleri, "Gazzeliler sahte görüntü kurguluyor" iddiasıyla servis etmişti.