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Dünya Diktatör Biden ABDde askerlerden mektup
AMERİKA

Diktatör Biden: ABD'de askerlerden mektup

ABD’de emekli üst düzey askerlerden oluşan 124 kişilik bir grup, yayımladıkları mektupta, ABD Başkanı Joe Biden’ı diktatörlükle suçladı ve yönetimi altında anayasal haklara yönelik saldırılar olduğunu savundu. Muhtıra niteliğindeki mektupta ABD halkının, Biden yönetimi altında “derin bir tehlike” içinde olduğu belirtildi. Metinde Biden’ın sağlık durumu da sorgulanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Diktatör Biden: ABDde askerlerden mektup
ABD’de emekli 124 üst düzey asker, yayımladıkları mektupta Biden’ı diktatörlükle suçladı ve anayasal hakların saldırı altında olduğunu belirtti.

Kendilerine “Flag Officers 4 America” adını veren emekli general ve amirallerden oluşan bir grup tarafından 10 Mayıs’ta kaleme alınan mektupta, başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın lehine hile yapıldığı ve anayasal haklara yönelik saldırı olduğu gerekçesiyle Amerikan halkının derin bir tehlike içinde olduğuna ilişkin endişeleri bulunduğu kaydedildi. “Diktatör” diye tarif edilen Biden’ın yönetimi altında ABD’nin, Sosyalizm ve Marksizme doğru radikal bir dönüş yaşadığı görüşüne yer verilen mektupta, “Her zaman Anayasal Cumhuriyetimizi savunmak için hareket edecek kongre ve başkan adaylarının seçilmesiyle şimdi buna karşı gelinmesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

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HAYATTA KALMA SAVAŞI VERİYORUZ

  • Mektupta, “Ulusumuz büyük bir tehlike içinde. 1776’daki kuruluşumuzdan bu yana hiçbir zaman olmadığı kadar anayasal olarak hayatta kalma savaşı veriyoruz. Çatışma, anayasal hürriyet ve özgürlük taraftarlarına karşı Sosyalizm ve Marksizm taraftarları arasındadır” denilerek Kasım 2020’deki ABD başkanlık seçimleri öncesinde 317 ABD’li emekli general tarafından yazılan uyarı mektubunun, Demokratların iktidardaki sol ve Marksist eğilimleri nedeniyle bu iddialarının doğru çıktığı vurgulandı.

TEMEL HAKLARA DOĞRUDAN SALDIRI

Mektupta, Biden yönetiminin “diktatörce” bir şekilde anayasal haklara saldırı başlattığı iddia edilirken, “Kongre’yi atlayarak 50’den fazla icra kararı hızla imzalandı ve çoğu önceki yönetimin etkili politikalarını ve düzenlemelerini tersine çevirdi. Dahası kısıtlamalar, okul ve iş yerlerinin kapatılması, yazılı ve sözlü ifadelerin sansürlenmesi gibi temel haklarımıza yönelik doğrudan saldırılardır” ifadelerine yer verildi.

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ADİL SEÇİM VURGUSU

  • Generallerin bildirisinde “adil seçim” vurgulanması da dikkat çekti. Bildiride, “Halkın iradesini doğru yansıtan adil ve dürüst seçimler olmazsa Anayasal Cumhuriyetimiz kaybolur. Seçim bütünlüğü, yasal oy kullanılmasını ve sayılmasını gerektirir. FBI ve yüksek yahkeme, seçim usulsüzlükleri ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve 2020’de olduğu gibi bunları görmezden gelmemeli” görüşlerine yer verildi. Mektupta, ABD’ye, anayasal düzeni kurtarmak için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

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SAĞLIK DURUMUNU SORGULADILAR

Muhtıra niteliğindeki bildiride Biden’ın sağlık durumu, “Başkomutanın zihinsel ve fiziksel durumu göz ardı edilemez. Her yerde, gece veya gündüz yaşamı ilgilendiren konularda doğru ulusal güvenlik kararlarını hızla verebilmelidir” sözleriyle sorgulanıyor. Biden yönetiminin İran’la nükleer anlaşmaya dönme müzakareleri de hedef alındı. Anlaşmaya geri dönüşün, ‘ABD’ye ölüm’ ve ‘İsrail’e ölüm’ mottosuna sahip olan terörist bir ülkeye yardımcı olacağının değerlendirildiği mektupta, İsrail’e tam destek verilmesi istendi.

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