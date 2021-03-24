Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. İki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Haber Merkezi 24 Mart 2021, 11:23 Son Güncelleme: 24 Mart 2021, 12:04 AA