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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK/YPG Irak ve Suriye'ye de bir tehdittir

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "PKK/YPG Irak ve Suriye'ye de bir tehdittir. Tüm terör örgütleri ile mücadele sürecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK/YPG Irak ve Suriyeye de bir tehdittir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bir yıldan fazla süreden sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ilk oturumu NATO Karargahında başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı ve bakanların yuvarlak masada bir araya geldiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. "İki gün boyunca tartışacağımız birçok önemli konu var" diyen Stoltenberg, NATO zirvesi için hazırlıkları, Rusya, NATO 2030 girişimi, Kuzey Afrika, Afganistan ve diğer meseleleri ele alacaklarını dile getirdi. Stoltenberg, Afganistan’daki barış sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade ederek müttefiklerin süreçteki konumuna vurgu yaptı.


MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.

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