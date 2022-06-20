Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu uyardı: Kosova’ya FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’yı FETÖ ile ilgili olarak uyardı. Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İkili ilişkileri daha da geliştirmek için neler yapabileceklerini, küresel ve bölgesel gelişmeler ile bu gelişmelerin bölgeye, Balkanlara, Kosova’ya ve Türkiye’ye etkilerini de değerlendirdiklerini, görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla ilerlediğini vurguladı.

AYNI STRATEJİYİ UYGULUYOR

Çavuşoğlu, Kosova’daki FETÖ varlığının ilişkilerin önündeki en büyük sıkıntı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Tek sınama diyebiliriz, onun dışında bizim hiçbir problemimiz yok. Çünkü bu FETÖ varlığı ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye’de darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün Kosova’daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Bunu burada söylemeden geçemeyeceğim. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini, aynısını Kosova’da da uyguluyor, bunları görüyoruz. Bir taraftan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar, bir taraftan medyaya yatırımlarını artırıyorlar.”

SİZİN İÇİN DE TEHLİKELİ

“Diğer taraftan devlet kurumlarına sızma çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Yani Türkiye’de ve diğer ülkelerde yaptıklarını yapıyorlar. O nedenle bizim için Türkiye olarak, dost ve kardeş Kosova’da bunları görmek üzüntü verici. Kosova’nın kendi güvenliği ve geleceği bakımından da bunların tehlikeli olduğunu görüyoruz. Siz bakmayın bazı ülkelerin size işte bu FETÖ örgütüne destek verin ya da Türkiye’yi dinlemeyin gibi telkinlerine. Yarın hiçbirisinin size bir faydası olmaz. Dolayısıyla kendi güvenliğiniz bakımından da bu önemli.”

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DİPLOMASİYİ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ

Beş Balkan ülkesine ziyaretine de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Bölgede gerginliğin arttığını gördük. Türkiye olarak bu bölgenin 90’ların karanlık günlerine dönmesine izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Bunun için de her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bölgede tüm ülkelerle iyi ilişkileri olan ve herkesle konuşabilen bir ülke olarak bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Diplomasiyi ön plana çıkaracağız. Dolayısıyla diyalog bölgedeki kalıcı barış ve istikrar için son derece önemlidir.”

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