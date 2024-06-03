Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin davetine icabetle 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'e ziyarette bulunacak.





Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında mevkidaşı Vang'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile de görüşmesi öngörülüyor.

Pekin'deki temaslarda Gazze önemli bir yer tutacak

Bakan Fidan'ın Pekin'de yapacağı temaslarda Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanması ve iki devletli çözümün sağlanması için atılabilecek adımlar önemli yer tutacak.





Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes ve iki devletli çözümün sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.





48 milyar doları bulan ticaret hacmi de gündemde

Türkiye-Çin ikili ticaret hacminin 2023'te 48 milyar doları geçtiği ve Çin'in Türkiye'nin Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu bir zamanda Bakan Fidan'ın bu ülkede yapacağı temaslarda ekonomik-ticari ilişkiler önemli yer tutuyor.





Bakan Fidan’ın Pekin’deki temaslarının ardından 4-5 Haziran tarihlerinde Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etmesi öngörülüyor.





Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması gündeme getirilecek

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan iken Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı ziyaretin ardından en üst düzey ziyaret olacak.





Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarının önemi gündeme getirilecek.







