Dışişleri Bakanı Fidan Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildiği bildirildi.
Paylaşımda,
"ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cakarta'da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi"
ifadelerine yer verildi.
- Dışişleri Bakanı Fidan'ın ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
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2 saat önce