Dışişleri Bakanı Fidan Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Başından beri Ukrayna Savaşı’nı büyük risk alarak durdurmaya çalışan ve savaş devam ettiği müddetçe her iki tarafla bağını sürdürerek olası krizlerin etkisini en aza indirgemeye çalışan yalnızca Türkiye’dir. Risk ile kastedilenin ne olduğunu, Batı merkezli bir dünyaya yan gözle bakmanın ne anlama geldiğini bilen herkes tahmin edebilir. Batılı ülkelerin Türkiye karşıtı tutumunu giderek düşmanlık boyutuna çıkarmasını bir de bu açıdan düşünmek gerekir. Son dönemde Sayın Erdoğan’a yönelik otokrat suçlamalarındaki