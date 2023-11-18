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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

Gazze'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Dışişleri Bakanlığı, 44 Türk vatandaşının Gazze'den Mısır'a tahliye edildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, 'Bugün Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir' dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:57 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:25 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
44 Türk vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

44 Türk vatandaşı Gazze'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı askeri hareketlilik sonrası Gazze’deki Türklerin tahliyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazze’den tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir” dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Gazze’deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Bilahare, Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Öte yandan, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze’den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir” ifadelerini kullandı."

Keçeli ayrıca, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze’den Türkiye'ye getirilebilmeleri için ilgili kurumlarla iş birliği halinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.


#Gazze
#Türk
#tahliye
1 saat önce
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