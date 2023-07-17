Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Rusya gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya topraklarını Kırım’a bağlayan köprüde meydana gelen patlamadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada,

"Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu"

ifadesini kullanmıştı. Peskov’un ardından bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Rusya’nın gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çektiği ve insani koridorun kapatıldığı ifade edilen açıklamada,

"Rusya, vaatler değil yalnızca somut sonuçlar elde edilirse tahıl anlaşmasına dönmek değerlendirilebilir"