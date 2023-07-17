Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Rusya gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çekiyor

Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu.
Rus Sözcü: Türkiye bilgilendirildi
Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, Rusya’nın gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyleyerek, "Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler bilgilendirildi" dedi.
Bu gece sona erecekti
Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından savaşın gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Türkiye’nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler kontrolünde Nisan ayında başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez askıya alınmış daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023’te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşma bu gece sona erecekti.