|
Dünya

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Rusya gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çektiğini ve insani koridorun kapatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vaatler değil yalnızca somut sonuçlar elde edilirse tahıl anlaşmasına dönmek değerlendirilebilir" denildi.

16:39 . 17/07/2023 Pazartesi
IHA
Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu.

Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya topraklarını Kırım’a bağlayan köprüde meydana gelen patlamadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada,
"Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu"
ifadesini kullanmıştı. Peskov’un ardından bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Rusya’nın gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çektiği ve insani koridorun kapatıldığı ifade edilen açıklamada,
"Rusya, vaatler değil yalnızca somut sonuçlar elde edilirse tahıl anlaşmasına dönmek değerlendirilebilir"
ifadelerine yer verildi. Rus Bakanlık, Ukrayna’nın insani yardım koridoru bahanesiyle Rus sivillere ve askeri tesislere karşı saldırılarını ve provokasyonlarını sürdürdüğünü aktardığı açıklamasında, ayrıca, anlaşma kapsamında koridordan geçen tahılın yüzde 3’ünün fakir ülkelere, yüzde 70’inin ise geliri yüksek ülkelere gittiğini dile getirdi.




Rus Sözcü: Türkiye bilgilendirildi

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, Rusya’nın gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyleyerek, "Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler bilgilendirildi" dedi.

Bu gece sona erecekti

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından savaşın gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Türkiye’nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler kontrolünde Nisan ayında başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez askıya alınmış daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023’te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşma bu gece sona erecekti.




#Rusya Dışişleri Bakanlığı
#gemi
#Tahıl Koridoru
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Orman yangınlarının nedenleri