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Dünya Dışişleri Bakanlığından Trumpın sözlerine tepki Geçerliliği yok
AMERİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın sözlerine tepki: Geçerliliği yok

Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 açıklamasına tepki geldi. Açıklamada, "Açıklamanın bizim için geçerliliği yok" denildi. Ayrıca, "Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir" ifadeleri de kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine sert tepki geldi. Açıklamada, "Sözlerinin bir geçerliliği yoktur" denildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmadı. Başkan Trump, bu yıl da olayların yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan için 'Büyük Felaket' dedi. Bilindiği gibi ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklaması Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel almaktadır.

İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz.

Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir.

1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.

Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir.

Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz.

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