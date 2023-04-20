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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de bir yardım dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Başsağlığı mesajında "Dost ve kardeş Yemen halkına ve hükümetine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

12:43 . 20/04/2023 Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yemen’de bir yardım dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Yemen halkına ve hükümetine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Yemen'de yaşanan izdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı
Yemen'de yaşanan izdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi. Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi. Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.


 



#Dışişleri Bakanlığı
#Yemen
#başsağlığı
#mesaj
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