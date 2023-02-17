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Dünya

Doğal gazda işbirliği: Almanya ve Avusturya ortak hareket edecek

Almanya ve Avusturya, gelecekte doğal gazda bir kriz durumunda büyük gaz depolama tesislerinin ortak kullanımını için anlaşma imzaladı. Anlaşma ile iki ülke, "enerji yönlendirmesi veya gaz kıtlığı durumunda bile" gaz depolama tesislerinde ki gaza erişim konusunda birbirlerine güvence verdi.

16:19 . 17/02/2023 Cuma
AA
Almanya ve Avusturya'dan olası bir doğal gaz sıkıntısına karşı iş birliği

Almanya ve Avusturya'dan olası bir doğal gaz sıkıntısına karşı iş birliği

Almanya ve Avusturya, gelecekte doğal gazda bir kriz durumunda büyük gaz depolama tesislerinin ortak kullanımını için anlaşma imzaladı.


Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya ile Haidach ve 7 doğal gaz depolama tesislerinin kullanımı ve doldurulmasında ortak sorumluluk üstlenmek için bir anlaşma imzalandığı belirtildi.


Açıklamada, yeni anlaşmanın, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Avusturya İklim Koruma Bakanı Leonore Gewessler tarafından bugün Viyana'da imzalandığı ifade edildi.



Anlaşma ile iki ülke, "enerji yönlendirmesi veya gaz kıtlığı durumunda bile" gaz depolama tesislerinindeki gaza erişim konusunda birbirlerine güvence verdi.


Söz konusu doğal gaz depolama tesislerinde hedeflenen dolum miktarlarının sorumluluğu da gelecekte iki komşu ülke arasında paylaşılacak.


Avusturya Salzburg yakınlarındaki Haidach kasabasında bir yeraltı doğal gaz deposu ve anlaşmadaki diğer 7 doğal gaz depolama tesislerinde 5 milyar metreküpe kadar doğal gaz depolanabiliyor.


Rusya-Ukrayna savaşı öncesi söz konusu tesisler Rus enerji şirketi Gazprom tarafından kullanılıyordu.



#Almanya
#Avusturya
#Doğalgaz
1 saat önce
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Doğal gazda işbirliği: Almanya ve Avusturya ortak hareket edecek
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