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Dünya

Doğduğu kentte yüz binler uğurladı: Reisi Meşhed'e defnedildi

Pazar günkü helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 3 gün süren törenler sonucunda dün doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verildi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın cenazesi ise Rey kentindeki Şah Abdulazim Türbesi’ne defnedildi.

04:00 - 24/05/2024 الجمعة
Güncelleme: 01:54 - 24/05/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Pazar günü meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için dün son törenler düzenlendi. Reisi, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen veda törenleri Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı. Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinin son durağı ise doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI TAHRAN’DA TOPRAĞA VERİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen tören alanına Abdullahiyan'ın naaşı askeri bando eşliğinde getirildi. Törene eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve üst düzey isimler katıldı. Abdullahiyan'ın naaşı törenin ardından Tahran'ın güneyinde bulunan Rey kentindeki Şah Abdulazim Türbesi'ne getirildi. Türbede gerçekleştirilen törene binlerce İranlı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Abdullahiyan'ın cenazesi türbeye defnedildi.



#İbrahim Reisi
#İran
#Vefat
#Meşhed
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