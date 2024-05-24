Doğduğu kentte yüz binler uğurladı: Reisi Meşhed'e defnedildi

Pazar günü meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için dün son törenler düzenlendi. Reisi, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen veda törenleri Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı. Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinin son durağı ise doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi oldu.