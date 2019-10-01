Dünya Doğu Türkistan Esaretin 70 Yıldönümü Çin konsolosluğunda protesto edildi
ASYA

Doğu Türkistan Esaretin 70. Yıldönümü: Çin konsolosluğunda protesto edildi

Doğu Türkistan Esaretin 70. Yıldönümü: Çin konsolosluğunda protesto edildi

2 milyon metrekareye yaklaşan yüz ölçümü ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin en geniş idari bölgesi olan Doğu Türkistan, sözde özerk bir cumhuriyete sahip olsa da Çin'in baskıcı politikaları ile yıllardır zulüm altında. Doğu Türkistan STK'lar tarafından bugün düzenlenen 'Esaretin 70. Yıldönümü' münasebetiyle İstanbul'daki Çin konsolosluğu önünde basın açıklaması ve protesto edildi. Basın açıklamasını Doğu Türkistan STK'lar adına Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma derneği başkanı Hidayet Oğuzhan okudu.

Haber Merkezi DHA
Çin konsolosluğu önünde protesto edildi.
Çin konsolosluğu önünde protesto edildi.

Çin, Doğu Türkistan'da açtığı toplama kamplarında sistematik asimilasyon uyguluyor. Doğu Türkistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgalinin 70. yıl dönümü dolayısıyla Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşları birliğinin düzenlemesi ile Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapıldı.

  • Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına açıklamayı Hidayetullah Oğuzhan yaptı. Oğuzhan, '' 1 ekim 1949, biz Doğu Türkistanlıların kara tarihinin başladığı talihsiz bir gündür. Hür ve Bağımsız vatanımız Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilişinin 70.yıldönümüdür. 1 Ekim 1949, işgalci ve terörist Çin devletinin bayram olarak kutladığı ve bizim için dün olduğu gibi bugünde yas ve matemin devam ettiğini hatırlatan kara bir gündür '' dedi.

Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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ÇİN'in baskılarından kaçarak Türkiyeye gelen yaklaşık 500 Uygur Türkü, Kayseride kendilerine tahsis edilen lojmanlara yerleştirildi.
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Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Zulümden kaçanlar, Tayland'ta yakalandı. Orada tutulan 367 kişi. Yakalanmadan, Türkiyeye ulaşabilen kardeşlerimizden bir kısmı Kayseriye getirildi. Sayı artabilir dedi. Seyit Tümtürk, lojmanlarda kalan Uygurlar'la her zaman ilgilendiklerini ve her türlü gereksinimlerinin karşılandığını, Türkiyede son günlerde Doğu Türkistan ile ilgili çok ciddi bir kamuoyu hassasiyeti oluştuğunu anlattı
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Zulümden etkilenen çocuklar yaşadıklarına anla m veremiyorlar.
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
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Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar
Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlılar

CIN ZULMUNDEN KACARAK TURKIYE'YE GELEN UYGUR TURKLERINDEN BIR KISMI, KAYSERI'DE KENDILERINE AYRILAN LOJMANLARDA KALIYORLAR. ZULUMDEN ETKILENEN VE FARKLI BIR ORTAMA GELEN COCUKLAR,YASADIKLARINA BIR ANLAM VEREMIYORLAR. 

Hidayetullah Oğuzhan,''Son 3 yıllık süreçte resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 5-6 milyonu aşkın insanımız sözde '' meslek edindirme kampları'' adı altında toplama kamplarında asimilasyon ve türlü beyin yıkama uygulamalarına maruz bırakılmıştır"dedi.

Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
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Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Oğuzhan ''Doğu Türkistan'daki sıkıntıların giderilmesine dair hükümetimizin ciddi adımlar atacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Bununla beraber Doğu Türkistan'da yaşananları yakinen takip ettiğimizi, Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki işbirlikçilerini de buradan uyarıyoruz. Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal vermelidirler '' diye konuştu.

Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
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Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı eylemde Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları açıldı.

Doğu Türkistan'daki zulme karşı Saraçhane'de toplanıldı
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da yaşayan halka baskı ve zulmettiği gerekçesiyle aralarında sivil toplum kuruluşları ve bir grup Doğu Türkistanlının olduğu bir grup yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.
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Öğle namazından sonra Fatih Camii avlusunda toplanan grup sloganlara atarak, Saraçhane Parkına yürüdü.
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Burada grup adına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Doğu Türkistanlı temsilciler açıklama yaptı.
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Yapılan açıklamalarda Doğu Türkistan halkının uğradığı baskılar protesto edildi.
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Yapılan açıklamaların ardından grup parktan ayrıldı
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Doğu Türkistan'daki zulme karşı Saraçhane'de toplanıldı
Sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Doğu Türkistanlı bir grup Fatih Camii'nde toplandıktan sonra Saraçhane Parkı'na bir yürüyüş gerçekleştirerek Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti.


Esaretin 70. Yıldönümü: Doğu Türkistan'nın dışarısı
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Esaretin 70. Yıldönümü: Doğu Türkistan'nın dışarısı

Doğu Türkistan'ın 'Dışarısı'
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