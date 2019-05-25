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ASYA

​​Doğu Türkistanlılar Kardeşlik sofrası ile iftarda buluştu

Doğu Türkistanlılar Kardeşlik sofrası ile iftarda buluştu

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği tarafından bir çok STKlar başkanların katılımıyla kardeşlik sofrası adında iftar buluşması programı düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Program sonunda Çin baskısı altında tutulan Mazlum Doğu Türkistanlıların özgürlüğüne kavuşmaları için dua edildi.
Program sonunda Çin baskısı altında tutulan Mazlum Doğu Türkistanlıların özgürlüğüne kavuşmaları için dua edildi.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği tarafından her sene düzenlendiği, kardeşlik sofrası iftar buluşması programını bu sene 23 Mayıs Perşembe günü Zeytinburnu kazlı çeşme kültür Sanat merkezini bahçesinde düzenlendi.

  • Programa Doğu Türkistan’dan hicret edip İstanbul’a yerleşen binlerce Doğu Türkistanlılar ve bir çok Sivil toplum kuruluşların başkanları katıldı.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma derneği başkanı Hidayet Oğuzhan, iftar programının manevi lezzetinin birlik beraberlik ile kardeşlik duygusuyla bir araya gelmektir birlikte iftar yapmaktır dedi.

İftar programda İftar programa Doğu Türkistan STK ları Birliğ Başkanı Ve Doğu Türkistan Maarif Ve Dayanışma Derneği Başkanı HİDAYET OĞUZHAN, Zeytinburnu belediye başkan yardımcısı HURŞİT BEKAROĞLU, Ak Parti Milletvekili ABDULLAH GÜLER, Vefa Uluslararası Yardım Derneği Başkanı MUSAB AYDIN, birer konuşma yaparak birlikte iftar yapmanın önemeni vurguladı.

İftar programa Doğu Türkistan STK ları Birliğ Başkanı Ve Doğu Türkistan Maarif Ve Dayanışma Derneği Başkanı HİDAYET OĞUZHAN, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep BATU, Zeytinburnu belediye başkan yardımcısı HURŞİT BEKAROĞLU, Ak Parti Milletvekili ABDULLAH GÜLER, AK Parti 23. Dönem milletvekili 100. Yıl üniversitesi hukuk fakültesi dekanı Prof. Dr. CELAL ERBAY, AK Parti 23. Dönem milletvekili HÜSNÜ TUNA, Vefa Uluslararası Yardım Derneği Başkanı MUSAB AYDIN, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı AHMET SARIKUT ve gurubu, Ak Parti Kadın Kollarından Bir Gurup, Hüdapar İstanbul İl Başkanı ERDAL ELİ BÜYÜK ve ekibi , Doğu Türkistanlı kanaat önderi Abdulkadir Yapçan, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İSMAİL CENGİZ. Hoca Ahmet Yasevi Vakfı Başkanı İLYAS SAKA, İSA YUSUF ALPTEKİN VAKFI BAŞKANI DR. ÖMER KUL, Doğu Türkistan Âlimler Birliği Başkanı Doç. Dr. ATAULLAH ŞAHYAR, Satuk Buğrahan İlim Ve Medeniyet Vakfı Başkanı Dr. ABDULHALİK UYGUR. Nuzugum Aile Ve Kültür Derneği Başkanı MÜNEVVER ÖZUYGUR. Uygur Araştırmaları Vakfı Başkanı ABDULAHAD UÇKUN , Uygur Marifet Vakfı Başkanı HABİBULLAH AHMET KUSENİ, Kazak Türkleri Vakfı Başkanı FAZIL TOPLU, Darıl İman Derneği Başkanı MAHMUT DAMOLLAM, Türk dünyası gazeteciler birliği başkanı Dr. YAVUZ GÜNGÖR ARSLAN, Doğu Türkistan Gençli Ve Dayanışma Derneği Başkanı İLHAN TURANLI, Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Dr. ABDUSSELAM TEKLİMAKAN, Doğu Türkistan Spor Ve Gelişlim Derneği Başkanı TAHİR TURAK, Kaşgarlı Mahmut İlim Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı YUSUF BALTACI, Uygur medya gurubu başkanı ABDULVARİS HOTEN, Kazakistan İhlas Vakfı Başkanı HALİLLA MAJANOV, İsveçli Araştırmacı Tomas bey, İlke Haber Ajansı İLKHA muhabiri Nizamettin Aşkın katıldı.

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Program sonunda Çin baskısı altında tutulan Mazlum Doğu Türkistanlıların özgürlüğüne kavuşmaları için dua edildi.

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