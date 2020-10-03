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Dünya Doktoru açıkladı Trump oksijen desteği almıyor
AMERİKA

Doktoru açıkladı: Trump oksijen desteği almıyor

Koronavirüse yakalandığı duyurulan ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren doktoru Trump'ın iyi durumda olduğu belirtip dış destek almadan nefes aldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine başladığını ancak ek oksijene ihtiyaç duymadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, ABD başkanının remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.

Trump'ın durumu iyi

Tedaviyi başlatma kararının uzmanlarla görüşülerek verildiğini açıklayan Conley yaptığı açıklamada, "Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

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