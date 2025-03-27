Domuz böbrekli kadın: Bilim adamları bir kez daha başardı

Çinli bir hasta, dünyada geni düzenlenmiş bir domuz böbreğiyle yaşadığı bilinen üçüncü kişi oldu. Çinli araştırma ekibi beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye domuz karaciğeri nakledildiğini de bildirdi.





Bilim adamları, organ nakli sıkıntısını hafifletmek umuduyla domuzları genetik olarak değiştirerek organlarının insana daha çok benzemesini sağlıyor.





ABD'deki ilk iki ksenotransplantasyon (iki domuz kalbi ve iki domuz böbreği) kısa ömürlü oldu. Ancak şu ana kadar iki domuz böbreği alıcısı daha başarılı oldu. Bunlar kasım ayında nakledilen bir kadın ve ocak ayında nakledilen bir erkek.

"BÖBREK ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Xi'an'daki Dördüncü Askeri Tıp Üniversitesi Xijing Hastanesi'nden Dr. Lin Wang bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, böbrek ameliyatından yaklaşık üç hafta sonra Çinli hastanın çok iyi olduğunu ve domuz böbreğinin de aynı şekilde çok iyi çalıştığını söyledi.





Hastanenin ksenotransplant ekibinin bir parçası olan Wang, böbrek alıcısının test için hastanede kaldığını belirtti. Çin medyası hastanın, sekiz yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan 69 yaşında bir kadın olduğunu bildirdi.

SIRADA KARACİĞER VAR

Ancak Wang, ksenotransplantasyonda potansiyel bir sonraki adıma işaret etti; domuz karaciğerlerini nakletmeyi öğrenmek. Ekibi dün, Nature dergisinde beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye nakledilen domuz karaciğerinin 10 gün boyunca hayatta kaldığını ve herhangi bir erken ret belirtisi göstermediğini bildirdi.





Domuz karaciğerinin, insan karaciğerleri kadar olmasa da temel organ fonksiyonları için önemli olan safra ve albümin ürettiğini söyledi. Wang, “Karaciğerin bir insanda az da olsa işlev görebileceğini bulduk” dedi. Wang, bunun iflas eden bir insan karaciğerini desteklemeye yardımcı olmak için yeterli olacağını tahmin ediyor.





Geçen yıl ABD'de, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki cerrahlar, iflas eden böbrekler için diyalize benzer şekilde, kanı filtrelemek için beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan vücuduna dışarıdan bir domuz karaciğeri bağlayarak bu tür bir “köprü” desteğini denediler. ABD'li domuz geliştiricisi eGenesis bu yaklaşımı inceliyor.

"CEVAPTAN ÇOK SORU VAR"

Çin'de Wang'ın ekibi ölen kişinin kendi karaciğerini çıkarmadı, bunun yerine domuz karaciğerini yanına yerleştirdi. UT Southwestern Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli cerrahı olan ve çalışmaya dahil olmayan Dr. Parsia Vagefi, bu durumun “resmi bulanıklaştırdığını” söyledi. Vagefi, “Umarım bu bir ilk adımdır ama yine de, her iyi araştırma gibi, cevaptan çok soru var” dedi.





Wang, ekibinin daha sonra beyin ölümü gerçekleşen bir başka kişinin insan karaciğerini domuz karaciğeriyle değiştirdiğini ve sonucu analiz ettiğini söyledi.



