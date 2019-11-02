Dünya Donald Trump Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var
AMERİKA

Donald Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var

Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump ve Erdoğan
Donald Trump ve Erdoğan

Trump, Mississippi yolculuğuna çıkmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere kısa bir röportaj verdi.

Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı." açıklamasında bulundu.

Petrolü seviyorum

Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, "(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Azledemezsiniz

  • Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da "düzmece" olarak nitelendiren Trump, "Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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