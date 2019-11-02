Dünya Donald Trump Petrolü seviyorum, PKK/YPG ile çalışıyoruz
AMERİKA

Donald Trump: Petrolü seviyorum, PKK/YPG ile çalışıyoruz

Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump ve Erdoğan
Donald Trump ve Erdoğan

Trump, Mississippi yolculuğuna çıkmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere kısa bir röportaj verdi.

Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı." açıklamasında bulundu.

Petrolü seviyorum

Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, "(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Azledemezsiniz

  • Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da "düzmece" olarak nitelendiren Trump, "Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün finansı petrolden
DÜNYA
Terörün finansı petrolden
Fitch Türkiye kararını açıkladı

Fitch Türkiye
kararını açıkladı

7 ​yıl sonra Türkiye'nin notunda iyileştirmeye gitti.
Beyaz Saray azle karşı hazır

Beyaz Saray
azle karşı hazır

​Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama.
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
7 düvel <br>AK Parti'ye karşı

7 düvel
AK Parti'ye karşı

Erdoğan, toplantıya telefonla bağlandı.
Didik didik arandı

Didik didik arandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli uygulama.
ABD bombaladığı <br>üslere geri döndü

ABD bombaladığı
üslere geri döndü

Bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.

İran 'Türkiye' <br>sesleriyle inledi

İran 'Türkiye'
sesleriyle inledi

6 Türk'ün gözaltına alındığı maçta 'Barış Pınarı' detayı.
Maltepe'de çöp krizi büyüyor

Maltepe'de çöp krizi büyüyor

​Yollara taşan çöpler ve etrafı saran koku vatandaşı isyan ettirdi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

Bakan Kurum'dan Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin açıklama.
Serbest kalır kalmaz <br>aynı suçu işledi

Serbest kalır kalmaz
aynı suçu işledi

14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulundu.
PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

​2 yılda işkence ile şehit ettiği muhalif sayısı 110'u aştı.
Belediye servis <br>aracı kaza yaptı

Belediye servis
aracı kaza yaptı

Çankaya Belediyesi'nin servis aracının devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Soruşturmada<br>yeni perde

Soruşturmada
yeni perde

​Senatonun üçte ikisinin oy kullanması gerekiyor.
Tam 2 ay oldu

Tam 2 ay oldu

​HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.