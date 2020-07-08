Donanma orada: Rusya, Fransa, Yunanistan, BAE ve Mısır’a Akdeniz’de bir mesaj daha

Doğu Akdeniz’de geniş bir cepheye karşı tek başına mücadele veren Türkiye, donanmasıyla yine meydan okudu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Vatiyye Üssü’ne yönelik saldırı sonrası tansiyonun iyice yükseldiği Libya’da Hafter kontrolündeki bölgeyi denizden ablukaya aldı. Donanma, yayınladığı bir Navtex duyurusuyla Girit ile Libya arasındaki uluslararası sularda harbe hazırlık eğitimi icra ettiğini duyurdu. Bingazi-Tobruk-Derne açıklarında 7 Temmuz itibariyle tatbikat düzenleyen gemiler, Hafter ve destekçisi ülkelere karşı baskı unsuru olarak bölgede kalacak. Deniz Kuvvetleri, Navtex duyurusunda tatbikat alanlarının adını bu kez ‘BARBAROS’, ‘TURGUT REİS’ ve ‘ÇAKA BEY’ olarak belirledi. Suların ısındığı Libya-Girit bölgesinde Türkiye böylece son 1,5 ayda 3. büyük deniz tatbikatını ilan etmiş oldu. Deniz Kuvvetleri, İstanbul’un fetih yıldönümünde Fethiye’den Libya’nın Trablus kenti açıklarına dek bir düzlem üzerinde ilerleyen sahada 29-30 Mayıs tarihlerinde tatbikat duyurusu yapmış ve koordinatların adını ‘NE’, ‘MUTLU’, ‘TÜRKÜM’, ‘DİYENE’ koymuştu. 25 Haziran tarihli tatbikattaki koordinat kodları ise ‘ETKİN’, ‘SAYGIN’, ‘CAYDIRICI’ olmuştu.

Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey kodlu koordinatlar, Bingazi-Derne-Tobruk açıklarının Türk savaş gemileriyle dolu olduğunu ortaya koydu.