Dünya Donetskin ardından bir patlama da Luhanskta Doğal gaz boru hattı hedef alındı
AVRUPA

Donetsk'in ardından bir patlama da Luhansk'ta: Doğal gaz boru hattı hedef alındı

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde bulunan Druzhba doğal gaz boru hattında şiddetli bir patlama meydana geldi.

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Haber Merkezi Reuters
Donetskin ardından bir patlama da Luhanskta: Doğal gaz boru hattı hedef alındı
Luhansk'ta patlama

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Luhansk'da şiddetli bir patlama yaşandı.

DOĞAL GAZ BORU HATTINDA YANGIN

Patlama sonrasında Druzhba doğal gaz boru hattında büyük bir yangın çıktı.

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta doğal gaz patlaması: Alevler gökyüzünü aydınlattı
OYNAT 00:22
Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ta doğal gaz patlaması: Alevler gökyüzünü aydınlattı
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı Luhansk bölgesinde, Druzhba doğal gaz boru hattında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeden yükselen alevler kameralara yansıdı.

Donetsk'te büyük patlama
DÜNYA
Donetsk'te büyük patlama

Donetsk'in merkezinde şiddetli patlama: Hükümet binası yakınında bir araç infilak etti
OYNAT 00:34
Donetsk'in merkezinde şiddetli patlama: Hükümet binası yakınında bir araç infilak etti
Reuters, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın Donetsk yerel yönetim binası yakınında olduğu iddia edildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlama nedeniyle hasar gören bir araca ait görüntüler yer aldı.
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