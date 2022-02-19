Donetsk'in ardından bir patlama da Luhansk'ta: Doğal gaz boru hattı hedef alındı

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Luhansk'da şiddetli bir patlama yaşandı.
DOĞAL GAZ BORU HATTINDA YANGIN
Patlama sonrasında Druzhba doğal gaz boru hattında büyük bir yangın çıktı.
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Luhansk'da şiddetli bir patlama yaşandı.
Patlama sonrasında Druzhba doğal gaz boru hattında büyük bir yangın çıktı.
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