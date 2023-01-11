Dünya Donetskte bir yerleşim yeri Rusyanın kontrolüne girdi
AVRUPA

Donetsk'te bir yerleşim yeri Rusya'nın kontrolüne girdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Podgorodnoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Donetskte bir yerleşim yeri Rusyanın kontrolüne girdi
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Podgorodnoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını aktardı.

Operasyonların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk yönündeki Rus askeri birliklerinin operasyonlar sırasında Donetsk bölgesinde bulunan Podgorodnoye yerleşim birimini kontrolü altında aldığını kaydetti.

Konaşenkov, Soledar şehrindeki durumla ilgili de şu sözleri söyledi:

  • "Rusya hava indirme birlikleri, Soledar'ı şehrin kuzey ve güney kesimlerinden bloke etti. Rus Hava Kuvvetleri, düşmanın destek noktalarına saldırıyor. Saldırı timleri şehirde çatışıyor."

'Ukrayna'ya ait çok sayıda mühimmat yok edildi'

Rus muharebe taktik, hava, füze ve topçu birliklerinin Artyömovsk (Bahmut) şehrindeki saldırılarında Ukrayna ordusunun 57. Motorlu Piyade Tugayına ait gözlem ve komuta noktalarının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ukrayna'da bugüne kadar 371 uçak, 200 helikopter, 2 bin 868 insansız hava aracı, 400 hava savunma füze sistemi, 7 bin 473 tank ve zırhlı araç, 976 çok namlulu roketatar, 3 bin 809 obüs ve havan topu, 8 bin 6 özel askeri araç yok ettik."

Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru için Türkiye'de kritik görüşme
GÜNDEM
Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru için Türkiye'de kritik görüşme

Rus medyası duyurdu: Rusya Türkiye'ye dünyadan daha ucuza veriyor
DÜNYA
Rus medyası duyurdu: Rusya Türkiye'ye dünyadan daha ucuza veriyor

Hocamıza güveniyoruz

'Hocamıza güveniyoruz'

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya destek.
Türkiyedeki tek yer

Türkiye'deki tek yer

Tüm dünyaya örnek olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Talibanın kız öğrenci kararına tepki: Dinimizde böyle bir şey yok

'Türkiye'nin terörle mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek'

Bakan Nebati esnaf ve KOBİ'lere kredi paketinin detaylarını açıkladı.

Sıfır ve ikinci el araç için müfettiş görevlendirildi: Soruşturma başlatılacak.

​Bakan Bozdağ: Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak.

TTB Başkanı Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Taşı toprağı altın

Taşı toprağı altın

​Türkiye'nin en pahalı 10 mahallesi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.