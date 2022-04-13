Dört ülkenin lideri Ukrayna'ya geldi

Kiev'e trenle ulaşan liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı.
Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
Kiev'e trenle ulaşan liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı.
Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
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