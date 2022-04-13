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Dünya Dört ülkenin lideri Ukraynaya geldi
AVRUPA

Dört ülkenin lideri Ukrayna'ya geldi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

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Haber Merkezi AA
Dört ülkenin lideri Ukraynaya geldi
Dünya

Kiev'e trenle ulaşan liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

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