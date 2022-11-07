Dr. Valeria Giannotta Türkiye'nin enerji üssü olduğunu belirtti: Takdir edilen bir duruş

Dr. Valeria Giannotta katıldığı Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda Avrupa'nın enerji ve gaz tedariğinde sıkıntı yaşadığını belirtti. Rusya ile diyalog kanallarının kapatılmasının büyük krizlere yol açtığını belirten Giannotta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki son diyaloğun özellikle enerji odaklanması ve Türkiye'nin Rus gazını Avrupa'ya taşımadaki rolü küresel liderliğini de kanıtlayan birisi oldu" dedi.

'TAKDİR EDİLEN BİR DURUŞ'

Tahıl koridorunun yeniden açılmasıyla alakalı Tükiye'nin önemli liderlik sergilediğini belirten Dr. Valeria Giannotta, "Rusya ile diyalog kanalları tamamıyla kapatıldı ve sonuçta karşımıza çok büyük bir kriz çıktı. Ne ile alakalı? Öncelikle enerjiyle alakalı sonrasında da ekonomiyle alakalı. Türkiye'de burada hem bölgesi olarak sadece yurt içinde değil ama aynı zamanda da bölgesi olarak önemli bir rol oynadığını söylememiz gerekiyor. Bu liderlik bölgenin de ötesine geçen bir liderlik. Yani bunun küresel bir boyutu var. Burada Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son başarısına değinmek istiyorum. Tahıl koridorunun yeniden açılması, biliyorsunuz bu kapatılmıştı Rusya tarafından aynı zamanda tabii ki Türkiye'ye geçtiğimiz yaz kurulan bu koridorun da en önemli ayaklarından bir tanesiydi ve merkezde zaten İstanbul'da ve burada çok net bir şekilde aslında Türkiye'nin, Ankara'nın dengeleyici diplomasisinin büyük bir rolü oldu ama sadece bu kadar da değildi. Bu aynı zamanda uluslararası toplum tarafından takdir edilen bir şey" ifadelerini kullandı.

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'TÜRKİYE ENERJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ'

Avrupa'da enerji ve gaz tedarik sıkıntısının gittikçe arttığını belirten Giannotta, "Avrupa ülkeleri, ülkem İtalya tek tek başka ülkelerin kapısını çalıyor. Gaz veya enerji temin etmeye çalışıyor. Türkiye ise coğrafi konumu ve vizyonu sayesinde bir enerji üssüne dönüştü. Rusya'dan, kafkaslardan diğer Ortadoğu bölgelerinden gelen gaz Avrupa'ya Türkiye üzerinden ulaşıyor. Tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki son diyaloğun özellikle enerji odaklanması ve Türkiye'nin Rus gazını Avrupa'ya taşımadaki rolü küresel liderliğini de kanıtlayan birisi oldu" dedi.