DSÖ: 10 binden fazla yaralı ve hastanın Gazze'den tahliyesi gerekiyor

DSÖ duyurdu: Gazze'den tahliye şart
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada 10 binden fazla yaralı ve hastanın tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.
DSÖ, 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla birlikte Gazze Şeridi'nden hiçbir hastanın tedavi için tahliye edilmediğini ifade ederek 2 binden fazla kişinin kritik hayat kurtaran tedavi alamadığını ifade etti.
Tıbbi tahliyelerin mümkün olan her yoldan çıkartılması gerektiğini vurgulayan DSÖ,
“Travmaya bağlı yaralanmalar, kanser, kalp, akıl sağlığı ve diğer rahatsızlıklar da dahil olmak üzere tıbbi bakım için 10 binden fazla kişinin Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor”
dedi.
DSÖ, tıbbi tahliyelerin Refah'tan Mısır'daki, Karem Shalom'dan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki hastanelere yapılması gerektiğini ifade etti.
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2 saat önce