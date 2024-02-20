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Dünya

DSÖ Direktöründen dikkat çeken uyarı: 'Dünya hazır değil' diyerek duyurdu

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, muhtemel yeni bir salgına karşı yeterince hazırlıklı olunmadığını ifade etti. Ghebreyesus, bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda zorluklar yaşandığını ifade etti. DSÖ yetkilisi ise, "Sistemimizde eksik noktalar bulunuyor" şeklinde konuştu.

10:02 - 20/02/2024 Salı
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Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Genel Direktörü
Tedros Adhanom Ghebreyesus
, olası yeni bir salgın karşısında hazırlıklı olunmadığını söyledi.

Daha önceki bir açıklamasında Ghebreyesus, küresel salgınlarla istedikleri gibi mücadele edemediklerini belirtmişti.


Ghebreyesus, mücadelenin, "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle sekteye uğradığını düşünüyor.


"Dünya yeni salgına hazır değil"


Son açıklamasında da koronavirüs salgını sırasında yaşanan pek çok sorunun hâlâ devam ettiğini belirterek, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığı uyarısında bulundu.


Ghebreyesus, CNN'de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Koordinasyonda sorun var


DSÖ Direktörü, koronavirüs salgınında "zamanında ve şeffaf" bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyonda yaşanan sorunların sürdüğünü ifade etti.


"Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir"


Ghebreyesus, aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri "pandemi anlaşmasını" imzalamaya çağırarak şöyle dedi:


Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir.


Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz.




#Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
#Tedros Adhanom Ghebreyesus
#salgın
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